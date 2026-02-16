Slalom maschile 1000 metri femminili di short track hockey e salto con gli sci | il programma di oggi

Oggi gli sport invernali portano in scena diverse discipline, tra cui lo slalom maschile, i 1000 metri di short track per le donne, il curling e il salto con gli sci. La giornata si apre con le competizioni di bob e curling, mentre nel pomeriggio si svolge la prima manche dello slalom, che promette emozioni ad alta velocità.

Sei medaglie d'oro da assegnare in questo lunedì olimpico. Ancora una volta ad aprire il programma di giornata il curling e il bob. A seguire, occhi puntati sullo sci alpino con la prima manche dello Slalom maschile. Il pattinaggio di velocità ci accompagna verso l'ora di pranzo prima di lasciare nuovamente il testimone alla seconda manche dello Slalom e ai suoi verdetti. Nel pomeriggio di nuovo il curling, con l'Italia sul ghiaccio, e una semifinale di hockey femminile tutta da guardare. Serata piena di appuntamenti ad alto tasso di spettacolo: si parte con il bob e il salto con gli sci, si arriva al pattinaggio di figura e all'altra semifinale di hockey, passando nel mentre per lo sci freestyle e il curling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pietro Sighel ha superato le batterie dei 1000 metri di short track e si è qualificato per la fase successiva.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

