Slalom maschile 1000 metri femminili di short track hockey e salto con gli sci | il programma di oggi
Oggi gli sport invernali portano in scena diverse discipline, tra cui lo slalom maschile, i 1000 metri di short track per le donne, il curling e il salto con gli sci. La giornata si apre con le competizioni di bob e curling, mentre nel pomeriggio si svolge la prima manche dello slalom, che promette emozioni ad alta velocità.
Sei medaglie d'oro da assegnare in questo lunedì olimpico. Ancora una volta ad aprire il programma di giornata il curling e il bob. A seguire, occhi puntati sullo sci alpino con la prima manche dello Slalom maschile. Il pattinaggio di velocità ci accompagna verso l'ora di pranzo prima di lasciare nuovamente il testimone alla seconda manche dello Slalom e ai suoi verdetti. Nel pomeriggio di nuovo il curling, con l'Italia sul ghiaccio, e una semifinale di hockey femminile tutta da guardare. Serata piena di appuntamenti ad alto tasso di spettacolo: si parte con il bob e il salto con gli sci, si arriva al pattinaggio di figura e all'altra semifinale di hockey, passando nel mentre per lo sci freestyle e il curling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gigante maschile, sprint biathlon donne, 500 metri uomini, 1500 short track: il programma di oggi
Oggi, le gare di sci alpino, biathlon e short track portano in gara atleti di tutto il mondo, con otto medaglie d’oro in palio.
Pietro Sighel e gli azzurri avanzano in blocco nei 1000 metri di short track
Pietro Sighel ha superato le batterie dei 1000 metri di short track e si è qualificato per la fase successiva.
Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Milano Cortina 2026. Short track 1500 metri: Spechenhauser 10°. Curling donne: Italia-Svezia 6-8; Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 16 febbraio, tv, streaming; Fontana, un'altra finale con la staffetta nei 3000; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: domani il pranzo avrà un sapore da medaglia.
Milano Cortina: il programma di sabato 14 febbraio e gli azzurri in garaRitorna lo sci alpino con lo slalom gigante maschile. Attesa per la sprint di biathlon femminile ad Anterselva e in serata per lo short track maschile con i 1500 metri ... rainews.it
Milano Cortina, il programma di lunedì 16 febbraio: gli italiani in gara e dove vederli (in chiaro)Nella giornata di lunedì 16 febbraio ci saranno diverse medaglie da assegnare a Milano-Cortina. Saranno sei i titoli in palio: quelli dei 1000 ... msn.com
Slalom speciale maschile a Bormio, bob a Cortina e le attesissime finali dei 1000 metri di short track a Milano, dove tornerà in pista Arianna Fontana facebook
Nella mattinata, lo Slalom Gigante maschile, in onda dalle 9.54 alle 11.07, registra il 24,6% di share e 1 milione 592 mila spettatori. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com