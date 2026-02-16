Sky – L’Inter in campo ad Interello e non ad Appiano | svelato il motivo

L’Inter ha deciso di allenarsi ad Interello invece che ad Appiano, perché il club ha deciso di rinnovare il campo principale. La squadra si è riunita nel centro sportivo di Milano, dove sono stati sistemati nuovi spogliatoi e superfici di allenamento. Questa mossa mira a migliorare le condizioni di gioco e offrire un ambiente più confortevole ai giocatori. Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, i nerazzurri si sono subito messi al lavoro per prepararsi alla prossima partita europea.

Inter. Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, l' Inter ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno europeo, ma con una novità logistica. La squadra non si è allenata nel consueto centro sportivo, scegliendo invece una sede alternativa per svolgere la seduta odierna. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri si sono ritrovati in maniera inusuale ad Interello. Una scelta tutt'altro che casuale, legata alla necessità di prepararsi al meglio alle condizioni che troveranno nella prossima trasferta europea. Inter: allenamento mirato in vista della sfida europea. Lo staff tecnico ha infatti deciso di lavorare su un campo sintetico di ultima generazione, così da prendere confidenza con una superficie diversa da quella abituale.