Siria | 34 australiani rilasciati dal campo Roj rimpatri incerti e nuove sfide per la gestione dei detenuti Isis

Lunedì, 34 cittadini australiani sono stati liberati dal campo di Roj in Siria, una decisione che apre nuovi interrogativi sulla loro eventuale restituzione in Australia. Le autorità australiane hanno ancora dubbi su come gestire il rientro di queste persone, mentre le condizioni nel campo rimangono difficili e rischiose. La liberazione arriva in un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza e la gestione dei detenuti dello Stato Islamico.

Ritorno dalla Siria: Liberati 34 australiani dal campo di Roj, una speranza tra conflitti e politiche di rimpatrio incerte. Trentaquattro cittadini australiani, tra cui donne e bambini, sono stati rilasciati dal campo di Roj, nel nord della Siria, e si trovano ora a Damasco in attesa di un possibile rimpatrio. L’operazione, avvenuta il 16 febbraio 2026, segna una svolta in un contesto regionale segnato da instabilità e solleva interrogativi sulle politiche di gestione dei detenuti legati all’Isis e sulle strategie di rimpatrio. Un Campo di Detenzione al Crocicchio di Crisi. Il campo di Roj, gestito dalle forze curde, è uno dei principali centri di detenzione nella Siria nord-orientale dove sono ospitate famiglie legate a combattenti dell’Isis.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Siria, gli scontri tra le forze curde e le truppe governative di Damasco hanno portato all’evasione di circa 1.

Gli Stati Uniti hanno annunciato il trasferimento di centocinquanta detenuti affiliati all’ISIS dalla Siria all’Iraq.

