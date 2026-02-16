Sinner vince al debutto a Doha ecco quando può tornare n1

Jannik Sinner ha conquistato la vittoria nel suo primo match a Doha, grazie alla quale può puntare a tornare in vetta alla classifica mondiale. La sua vittoria contro Tomas Machac, 31° del ranking, arriva dopo aver dominato il primo set e aver gestito bene il secondo, in un'ora di gioco. Il torneo ATP 500 si svolge sul cemento della capitale del Qatar.

AGI - Buona la prima a Doha per  Jannik Sinner. L'azzurro, numero due del mondo e del seeding, nel primo turno del "Qatar ExxonMobil Open", torneo  ATP 500  in scena sul duro della capitale del Qatar, ha battuto il ceco  Tomas Machac, 31° del ranking internazionale, col punteggio di 6-1 6-4, in poco più di un'ora di gioco. Agli ottavi di finale l'altoatesino sfiderà l'australiano  Alexei Popyrin, 53° del mondo. Con l'inizio del  torneo di Doha, parte la  rincorsa di Jannik Sinner  al trono di  Carlos Alcaraz. All'inizio del torneo, dopo la vittoria a Melbourne, lo spagnolo detiene 13.650 punti, inseguito proprio da Jannik a 3. 🔗 Leggi su Agi.it

