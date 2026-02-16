Sinner vince al debutto a Doha ecco quando può tornare n1

AGI - Buona la prima a Doha per Jannik Sinner. L'azzurro, numero due del mondo e del seeding, nel primo turno del "Qatar ExxonMobil Open", torneo ATP 500 in scena sul duro della capitale del Qatar, ha battuto il ceco Tomas Machac, 31° del ranking internazionale, col punteggio di 6-1 6-4, in poco più di un'ora di gioco. Agli ottavi di finale l'altoatesino sfiderà l'australiano Alexei Popyrin, 53° del mondo. Con l'inizio del torneo di Doha, parte la rincorsa di Jannik Sinner al trono di Carlos Alcaraz. All'inizio del torneo, dopo la vittoria a Melbourne, lo spagnolo detiene 13.650 punti, inseguito proprio da Jannik a 3. 🔗 Leggi su Agi.it

Jannik Sinner torna in campo a Doha perché il torneo ATP 500 inizia domani, lunedì 16 febbraio.

Jannik Sinner torna in campo contro Machac a Doha, dopo aver raggiunto la semifinale a Melbourne.

SINNER VINCE IL DERBY CON DARDERI Jannik Sinner spazza via i pochi dubbi rimasti dopo la partita contro Spizzirri e domina 6-1 6-3 7-6 il derby contro Darderi 18/18 a livello ATP contro connazionali e 14° quarto di finale Slam (9° consecutivo) per Ja x.com