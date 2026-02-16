Sinner tutto facile al rientro Battuto Machac e ora trova Popyrin
Riecco Jannik Sinner. L’italiano, numero due al mondo, è tornato in campo a Doha nel primo turno del torneo Atp 500 battendo Thomas Machac senza problemi, 6-1, 6-4 il punteggio finale. A Sinner sono bastati un’ora e 10 minuti per qualificarsi al secondo turno dove lo aspetta l’australiano Popyrin che ha liquidato la wild card qatariota Zayd. Sinner ha dominato senza problemi il primo set chiuso 6-1. Le statistiche al servizio dicono tutto: 3 ace, 74% di prime, 86% di punti vinti con la prima e 80% con la seconda, per un totale di soli tre punti concessi all’avversario in tutto il primo parziale. 🔗 Leggi su Panorama.it
