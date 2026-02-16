Sinner show a Doha | domina Machac poi l'intervista con Rio Ferdinand e il saluto a Verratti

Jannik Sinner ha vinto facilmente contro Machac a Doha, spinto dalla sua determinazione e da un gioco solido. Dopo il match, ha parlato con Rio Ferdinand e si è preso un momento per salutare Verratti, dimostrando il suo spirito sportivo. La partita si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi presenti in tribuna. Ora, Sinner si prepara ad affrontare Popyrin nel prossimo turno.

Jannik Sinner ha esordito a Doha con una vittoria agevole contro Machac. Ora la testa di serie numero due del tabellone affronterà Popyrin.🔗 Leggi su Fanpage.it ATP Doha il tabellone del torneo 500, il sorteggio: Sinner fa l’esordio con Machac, c’è anche Alcaraz L'ATP di Doha inizia con il sorteggio del tabellone e Jannik Sinner affronterà al primo turno Machac. Sinner torna in campo a Doha: esordio con Machac e poi? In finale c'è l'ipotesi Alcaraz Jannik Sinner torna a disputare un torneo a Doha dopo aver saltato alcune competizioni recenti a causa di un infortunio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sinner riparte da Doha: allenamento sul Centrale di Doha in un caldo infernale.; Doha, il ritorno di Sinner: Voglio arrivare il più lontano possibile; ATP Doha, primo turno Sinner-Machac: dove vedere il match in tv; Doha: il primo allenamento di Sinner. Sinner torna in campo e vince in scioltezza a Doha: Machac ko, ecco chi affronta al secondo turnoJannik Sinner avanza a Doha! Il numero 2 al mondo supera il numero 31 Tomas Machac in 2 set con il finale di 6-1, 6-4. Uno score che segue la resa in semifinale agli Australian Open e che consente al ... tuttosport.com Sinner-Popyrin, secondo turno Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tvLa sfida tra Sinner e Popyrin, valida per il secondo turno dell'Atp di Doha, è in programma mercoledì 18 febbraio con campo e orario ancora da definire. In parità (1-1) i precedenti tra Sinner e ... corrieredellosport.it https://vigilantekorsou.news/rio-ferdinand-ta-hasi-uzo-di-rolstul-na-sierto-okashon/ - facebook.com facebook