Sinner oggi riparte da Doha
Jannik Sinner riparte da Doha dopo aver subito un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni. Il tennista italiano si prepara a tornare in campo, concentrato per migliorare la sua forma in vista delle prossime sfide. La sua presenza al torneo qatariota rappresenta un passo importante per il suo recupero e la sua carriera.
L'Open ATP 500 di Doha è cominciato e Jannik Sinner c'è: oggi alle 17.30 gioca contro Tomás Machác, numero 31 al mondo, che in passato ha già incontrato (e battuto) due volte. Bisogna invece aspettare domani per vedere in campo Carlos Alcaraz (vs Arthur Rinderknech ). A Doha Sinner dovrà fare i conti con un altro avversario insidioso, oltre al numero 1: lo stesso Novak Djokovic che, dopo aver raggiunto la finale degli Australian Open 2026, è risalito al terzo posto del ranking ATP, proprio dopo il tennista italiano.
Sinner riparte da Doha
Jannik Sinner torna in campo a Doha dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal torneo.
Sinner-Machac, riparte da Doha la scalata di Jannik al vertice: il pronostico
Jannik Sinner affronta Machac a Doha dopo la sconfitta a Melbourne contro Djokovic, perché vuole rilanciarsi nel circuito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Tennis: Alcaraz-Sinner riparte da Doha, Jannik 'ho imparato da ko con Djokovic'Sono tappezzati dei manifesti di Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e Jannik Sinner, numero 2 all'inseguimento, i muri di Doha. Lunedì riparte la 'sfida', con l'Atp 500 del Qatar Open, il primo appunt ... ansa.it
Sinner, riparte la scalata al trono. Jannik debutta a Doha con Machacdi Massimo SelleriJannik Sinner torna in campo dopo aver perso la semifinale dell’Australian Open contro Novak Djokovic. Sono passate due settimane da quello stop inaspettato con l’altoatesino che da ... sport.quotidiano.net
Jannik Sinner esordisce all’Atp 500 di Doha oggi, lunedì 16 febbraio, contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo. - facebook.com facebook
Sinner "Ho faticato un po' a livello fisico oggi, sono stato fortunato con la 'heat rule' e la chiusura del tetto. Mi sono preso il mio tempo e con il passare del tempo mi sono sentito sempre meglio. Sono molto felice di questa performance, spero che mi poss x.com