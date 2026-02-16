Jannik Sinner riparte da Doha dopo aver subito un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni. Il tennista italiano si prepara a tornare in campo, concentrato per migliorare la sua forma in vista delle prossime sfide. La sua presenza al torneo qatariota rappresenta un passo importante per il suo recupero e la sua carriera.

L'Open ATP 500 di Doha è cominciato e Jannik Sinner c'è: oggi alle 17.30 gioca contro Tomás Machác, numero 31 al mondo, che in passato ha già incontrato (e battuto) due volte. Bisogna invece aspettare domani per vedere in campo Carlos Alcaraz (vs Arthur Rinderknech ). A Doha Sinner dovrà fare i conti con un altro avversario insidioso, oltre al numero 1: lo stesso Novak Djokovic che, dopo aver raggiunto la finale degli Australian Open 2026, è risalito al terzo posto del ranking ATP, proprio dopo il tennista italiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner oggi riparte da Doha

