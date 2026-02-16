Sinner morbido al rientro | Machac travolto a Doha in poco più di un’ora ora c’è Popyrin

Jannik Sinner ha vinto facilmente il suo primo match a Doha dopo la semifinale persa all’Australian Open, sconfiggendo Machac in appena un’ora di gioco. La partita si è conclusa con un punteggio netto, evidenziando un Sinner molto deciso e concentrato. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo avversario, Popyrin.

Jannik Sinner non perde il ritmo nemmeno al ritorno in campo dopo la semifinale persa all' Australian Open contro Novak Djokovic. Al debutto nell' Atp 500 di Doha, il numero 2 del mondo ha superato senza difficoltà il ceco Tomas Machac con un netto 6-1 6-4 in poco più di un'ora, conquistando così l'accesso al secondo turno dove lo attende l'australiano Alexei Popyrin, vincitore contro la wild card locale Zayd. Per Sinner si trattava del debutto assoluto nel torneo qatariota, dopo che lo scorso anno aveva dovuto rinunciare alla partecipazione a causa dell'accordo di sospensione di tre mesi con la Wada.