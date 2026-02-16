Sinner e Cocciaretto in pista | Doha e Dubai danno il via alla settimana del tennis internazionale

Jannik Sinner e Elisabetta Cocciaretto tornano in campo dopo le vacanze, mentre i tornei di Doha e Dubai aprono ufficialmente la stagione internazionale di tennis. La settimana inizia con due eventi di grande livello, che attirano i migliori giocatori del mondo e portano in scena partite emozionanti. A Doha, il torneo ATP 500 si svolge su campi veloci, mentre a Dubai il WTA 1000 si gioca in condizioni che favoriscono le giocatrici più forti.

Sinner e Cocciaretto ripartono: Doha e Dubai danno il via alla settimana del tennis internazionale. Il tennis mondiale riaccende i riflettori con quattro tornei in calendario, tra cui l’Atp 500 di Doha e il Wta 1000 di Dubai. Jannik Sinner, reduce dal trionfo agli Australian Open, e Elisabetta Cocciaretto guidano la spedizione italiana in una settimana ricca di sfide e opportunità. Le dirette sono su Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di approfondimenti esclusivi. Sinner a Doha: la ripresa dopo Melbourne. Jannik Sinner torna in campo a Doha per affrontare il ceco Machac. L’incontro, in programma oggi, lunedì 16 febbraio, alle 17:30 e trasmesso su Sport Uno, rappresenta il primo test dopo la storica vittoria a Melbourne.🔗 Leggi su Ameve.eu

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scendono in campo a Doha, portando entusiasmo e spettacolo all’ATP 500 trasmesso su Sky Sport Tennis e NOW.

Jannik Sinner ha deciso di affrontare Carlos Alcaraz a Doha, una sfida che potrebbe determinare il nuovo numero uno al mondo, spinta dalla voglia di confermare il suo ottimo stato di forma.

