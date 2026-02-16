Simonelli | Il 28 febbraio l’Ifab voterà per approvare l’intervento del Var sui secondi gialli

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che il 28 febbraio l’IFAB voterà per approvare l’uso del VAR sui secondi gialli. La decisione arriva dopo le discussioni accese sulla gestione delle sanzioni, con molte critiche rivolte agli arbitri durante le ultime partite. Simonelli ha spiegato che questa modifica potrebbe cambiare il modo in cui vengono ammoniti i giocatori, riducendo le discussioni sui cartellini. La proposta sarà esaminata durante l’assemblea internazionale che si terrà in settimana.

Dopo lo show di Beppe Marotta, anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni dei media presenti a margine dell’assemblea svoltasi oggi a Milano a proposito delle polemiche attorno ad arbitri e VAR. Simonelli sulla situazione Var. “Qui non si viene per litigare di cose di campo, ma per discutere di cose comuni. L’episodio è stato snocciolato da tutti e il mio parere tecnico credo conti poco. La mia idea è che queste cose bisogna che non si verifichino, che sia stato un errore evidente è chiaro a tutti. Il problema è come evitare che questi errori si ripetano. Se avessero dato retta a noi, che già da tempo diciamo che il protocollo Var non è adeguato, per l’impossibilità di intervenire sui cartellini gialli la questione sarebbe già risolta da tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L’IFAB ha annunciato importanti aggiornamenti per il calcio dal 2026, tra cui l’utilizzo del VAR anche per i corner e i secondi gialli.

L’International Football Association Board (Ifab) ha annunciato importanti aggiornamenti per il calcio internazionale in vista del 2026.

