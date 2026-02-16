Simi De Burgis il giudice morto dopo diverse operazioni ipotesi omicidio colposo | medici indagati

Simi De Burgis, giudice di Milano, è morto dopo aver subito diverse operazioni presso l’ospedale Molinette di Torino, e la procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Quattro medici che hanno curato il giudice sono stati iscritti nel registro degli indagati. La procura vuole fare chiarezza sulle possibili responsabilità mediche nel decesso.

Quattro medici dell’ospedale Molinette di Torino sono indagati dalla procura di Milano per la morte del giudice milanese Benedetto Eugenio Gaetano Simi De Burgis. Oltre a due specializzandi, ci sono gli esperti Mauro Rinaldi e Massimo Boffini. Per tutti, l’accusa è omicidio colposo. Il magistrato aveva 72 anni quando, l’11 gennaio 2024, il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale San Giuseppe di Milano. Quasi un anno prima, alle Molinette, si era sottoposto alla sostituzione valvolare dell’aorta, come ha anticipato il quotidiano La Repubblica. L’intervento, molto complesso, aveva comportato “rilevanti criticità”, con una “complicanza emorragica con abbondante sanguinamento”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

