Sigilli al Loft | Contestata un’attività che abbiamo scelto convintamente di non svolgere nel locale

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, polizia locale, polizia di stato, Vigili del fuoco e Asl hanno chiuso il Loft di Sant’Andrea delle Fratte. La decisione arriva dopo aver contestato un’attività che i gestori avevano scelto di svolgere senza autorizzazioni. Il locale, noto anche come lounge bar, era stato segnalato più volte per comportamenti sospetti. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno trovato clienti e dipendenti all’interno, confermando che l’attività proseguiva nonostante i divieti.

Francesco Capoccia, uno dei proprietari del locale di Sant'Andrea delle Fratte: "Mai voluto trasformare il luonge bar in discoteca, non è maio stato un nostro intento" Nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 febbraio un intervento congiunto di polizia locale, polizia di stato, Vigili del fuoco e Asl ha portato al sequestro preventivo del Loft, lounge bar di Sant’Andrea delle Fratte. Nello specifico, le forze dell'ordine hanno contestato "l'attività di pubblico spettacolo non autorizzato" (articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in quanto il locale era sprovvisto di autorizzazioni per esercitare tale attività.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Durante un controllo congiunto, polizia, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, SIAE e ASL hanno scoperto che il locale The Zoo di via Alessi a Perugia aveva troppi clienti e altre gravi irregolarità.

