Siena supera Sorrento e interrompe la serie negativa in campionato

Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha vinto contro Sorrento perché ha giocato con maggiore energia e precisione. La partita, molto combattuta, si è conclusa in quattro set e ha visto i senesi imporre il loro ritmo fin dall’inizio, interrompendo così una serie di risultati negativi in campionato.

Una sfida ricca di ritmo e intensità che ha visto Emma Villas Codyeco Lupi Siena guadagnarsi la vittoria in quattro set sul taraflex di Romeo Sorrento. I toscani hanno risposto con una gestione accurata di servizi e muri decisivi, ribaltando apertamente l'inerzia del match nei momenti chiave e chiudendo il conteggio al meglio dei quattro parziali. Il parziale iniziale si è aperto con azioni concentrate al servizio, ma è stata la fase offensiva degli ospiti a guidare il punteggio nella parte centrale. Il sestetto di casa ha provato a reagire, ma la squadra toscana ha trovato lo spunto decisivo per chiudere a quota 25-19.