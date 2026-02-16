Sicurezza dei fiumi e cemento confronto sul nuovo Piano | Nessuna guerra tra enti servono regole certe

Oggi, a Forlì, la Provincia ha convocato un incontro per discutere il nuovo Piano di tutela dei fiumi e l’impatto del cemento sulle aree irrigue. La riunione è nata dall’esigenza di trovare un equilibrio tra sviluppo edilizio e tutela ambientale, coinvolgendo enti e tecnici locali. Durante l’appuntamento, si sono confrontati su come stabilire regole chiare per evitare conflitti tra le diverse parti. Un punto chiave è stato sottolineare che non bisogna creare tensioni tra gli enti, ma lavorare insieme per regole condivise. La discussione si è concentrata anche su come proteggere i corsi d’acqua, soprattutto in

La riunione ha coinvolto oltre 150 tecnici di Comuni, Unioni di Comuni ed enti competenti, con l'obiettivo di favorire un confronto sulle osservazioni e sugli aspetti applicativi della fase di salvaguardia Si è svolto oggi, lunedì, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena a Forlì, l'incontro tecnico convocato dalla Provincia in relazione al progetto di Variante al Pai Po, finalizzato all'estensione del Piano ai territori dei bacini idrografici del Reno, Romagnoli, Conca e Marecchia. L'incontro, tenuto dal segretario dell'Autorità di bacino distrettuale del Po (Adbpo), Andrea Colombo, e dai suoi collaboratori, come concordato con la Regione Emilia-Romagna e con gli enti locali, rappresenta il primo di una serie di confronti che si svolgeranno nelle province romagnole e nella provincia di Bologna.