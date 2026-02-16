Sicurezza a breve l' installazione di oltre 100 nuove telecamere a Prato

A Prato, il Comune ha deciso di installare più di 100 telecamere di videosorveglianza, dopo aver constatato un aumento di episodi di vandalismo nelle zone centrali. Sono già stati effettuati sopralluoghi tecnici nei quartieri più colpiti, e i lavori di installazione partiranno all’inizio di aprile. La fine dei lavori è prevista per la prima settimana di giugno, e l’obiettivo è migliorare la sicurezza pubblica nelle aree più frequentate.

Sono in corso i sopralluoghi e le verifiche di ordine tecnico per l'installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza che avrà inizio i primi giorni del prossimo aprile e che si concluderà la prima settimana di giugno, nell'ambito del progetto di implementazione del sistema varato dal Commissario straordinario d'intesa con il procuratore della Repubblica, il prefetto e con i responsabile delle forze dell'ordine. Lo ha fatto sapere il Comune di Prato, dando seguito a quanto dichiarato lo scorso novembre dal commissario straordinario Claudio Sammartino. L'iniziativa, nata dalle valutazioni e dalle indicazioni emerse nel corso del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Ministro dell'interno Matteo Piantedosi il 15 agosto scorso a Prato, comporta l'attivazione di ulteriori 88 telecamere e di 21 lettori targa di cui 12 installati insieme alle telecamere stesse e nove isolati (per un totale di 97 punti di osservazione, oltre che di tre nuovi server).🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Lungo viale Regione Siciliana sono iniziati i lavori per installare più di 200 telecamere.

