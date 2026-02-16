Sicilia siccità a Sant’Agata Li Battiati | rete idrica fragile emergenza acqua e richieste di investimenti urgenti
A Sant’Agata Li Battiati la rete idrica si rompe, lasciando decine di famiglie senza acqua da giorni. La causa principale è la vetustà delle tubature, che non reggono più il peso delle alte temperature estive. I residenti si sono ritrovati con le case senz’acqua, costretti a fare scorte e a ricorrere alle autobotti. La situazione evidenzia ancora una volta i problemi strutturali del sistema idrico in Sicilia, che richiedono interventi immediati.
Sant’Agata Li Battiati senza acqua: l’emergenza che riaccende il dibattito sulla fragilità delle reti idriche siciliane. Sant’Agata Li Battiati, comune alle porte di Catania, è da oltre 24 ore senza acqua corrente a causa di un guasto alla rete idrica. Il disagio, che si protrae da ieri, ha generato forte preoccupazione tra i residenti e ha spinto il sindaco Marco Rubino a sollecitare un intervento urgente da parte dell’azienda erogatrice, Sidra, evidenziando la necessità di investimenti strutturali per evitare il ripetersi di simili situazioni. Un problema che, purtroppo, non è nuovo per il comune etneo.🔗 Leggi su Ameve.eu
