Sicilia | Meloni annuncia 150 milioni per acqua e agricoltura Priorità a infrastrutture e resilienza climatica

Niscemi al Centro dell'Italia: Meloni Promette 150 Milioni per la Sicilia in Crisi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha compiuto una visita a sorpresa a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, annunciando un decreto legge imminente che stanzia 150 milioni di euro per affrontare le criticità della Sicilia, con particolare attenzione alla gestione delle risorse idriche e al sostegno del settore agricolo. L'iniziativa, giunta inaspettata, mira a rispondere alle sfide di una regione che da tempo necessita di investimenti strutturali e di una pianificazione strategica a lungo termine. La decisione di recarsi personalmente sul territorio sottolinea l'attenzione del governo verso le aree interne del Paese e le problematiche specifiche che le affliggono.

