Sicilia Frana a Niscemi | Governo al Lavoro tra Emergenza e Cautela per le Ricollocazioni

Una frana a Niscemi, in Sicilia, ha messo in allerta le autorità e ha spinto il governo a valutare con attenzione le prossime mosse. La massa di fango e detriti si è staccata dopo le intense piogge causate dal ciclone Harry, danneggiando alcune abitazioni e bloccando le strade principali. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato di voler agire con cautela nella scelta dell’area più sicura per i residenti, evitando decisioni affrettate che potrebbero complicare ulteriormente la situazione. Nel frattempo, si cerca di organizzare le prime operazioni di soccorso e di ricoll

Niscemi, la Frana e il Governo al Bivio: Meloni Frena sulla Scelta dell'Area Sicura. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cautela riguardo alla fretta di individuare un'area sicura per i residenti di Niscemi, in provincia di Enna, colpiti dalla recente frana causata dal ciclone Harry. La questione urgente si inserisce in un contesto di emergenza che interessa diverse località siciliane, tra cui Agira, Aidone e Assoro, e richiede una risposta governativa ponderata. Il Consiglio dei Ministri è stato convocato per discutere un decreto specifico nella giornata di mercoledì. L'Emergenza Sicilia e la Complessità della Ricollocazione.