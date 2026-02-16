Sicilia colpita | Meloni a Niscemi tra emergenza frana e richiesta di piani strutturali per un territorio fragile
Giorgia Meloni si trova a Niscemi, in Sicilia, dopo che una frana provocata dal ciclone Harry ha causato danni significativi. La presidente del Consiglio visita i luoghi interessati, portando attenzione alle difficoltà della zona. La visita arriva in un momento in cui la regione chiede interventi immediati e piani a lungo termine per proteggere i territori fragili.
Meloni a Niscemi: tra sopralluogo e l'urgenza di un piano per la Sicilia fragile. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha effettuato oggi, 16 febbraio 2026, un ritorno a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per un sopralluogo nelle aree colpite dalla recente frana causata dal ciclone Harry. La visita, a poco più di un mese dal precedente sopralluogo del 28 gennaio, testimonia l'attenzione del governo verso le comunità siciliane duramente provate dal maltempo e dalla conseguente emergenza. La frana e l'emergenza a Niscemi. La frana, verificatasi a ridosso del centro abitato, ha reso necessaria l'evacuazione degli abitanti e ha evidenziato la fragilità del territorio.
Niscemi colpita da frana: Mussomeli invia rinforzi di volontari per l’emergenza abitativa e umanitaria.
Una frana ha devastato alcune zone di Niscemi, lasciando molte famiglie senza un tetto.
Sicilia, dopo ciclone Harry Niscemi colpita da frana lunga 4km, rischio isolamento: 1000 sfollati, 500 persone ospitate al Palasport - VIDEO
Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Meloni in Sicilia, ricognizione a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone HarryNISCEMI (CALTANISSETTA) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry. Ad accom ...
Meloni è in Sicilia, a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone HarryLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ...
Spazio Notizia Sicilia. . Ancora maltempo in Sicilia. Nella notte l'isola è stata colpita da un forte ciclone con raffiche di vento che hanno raggiunto picchi di oltre 120 km/h in provincia di Messina. Tanti i danni e i disagi con i vigili del fuoco ancora al lavoro per rip -
#Ciclone #Harry, la prima stima sui danni: #Messina la provincia più colpita in Sicilia