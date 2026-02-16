Sicilia colpita | Meloni a Niscemi tra emergenza frana e richiesta di piani strutturali per un territorio fragile

Giorgia Meloni si trova a Niscemi, in Sicilia, dopo che una frana provocata dal ciclone Harry ha causato danni significativi. La presidente del Consiglio visita i luoghi interessati, portando attenzione alle difficoltà della zona. La visita arriva in un momento in cui la regione chiede interventi immediati e piani a lungo termine per proteggere i territori fragili.

Meloni a Niscemi: tra sopralluogo e l’urgenza di un piano per la Sicilia fragile. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha effettuato oggi, 16 febbraio 2026, un ritorno a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per un sopralluogo nelle aree colpite dalla recente frana causata dal ciclone Harry. La visita, a poco più di un mese dal precedente sopralluogo del 28 gennaio, testimonia l’attenzione del governo verso le comunità siciliane duramente provate dal maltempo e dalla conseguente emergenza. La frana e l’emergenza a Niscemi. La frana, verificatasi a ridosso del centro abitato, ha reso necessaria l’evacuazione degli abitanti e ha evidenziato la fragilità del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una frana ha devastato alcune zone di Niscemi, lasciando molte famiglie senza un tetto.

Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.

