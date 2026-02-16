Siccità finita in Sicilia | dighe quasi piene ora sfida gestione surplus e rischio esondazioni

Le abbondanti piogge di questa settimana hanno riempito le dighe in Sicilia, interrompendo mesi di siccità. Ora, gli operai devono controllare i livelli dell’acqua per evitare esondazioni e gestire il surplus. La situazione cambia rapidamente e richiede decisioni immediate da parte delle autorità.

Sicilia, dalla siccità all’allerta: le dighe si riempiono e riaccende il dibattito sulla gestione dell’acqua. Dopo mesi di allarmi e restrizioni, la Sicilia respira: le intense piogge di gennaio e febbraio hanno quasi colmato le dighe dell’Isola, invertendo una situazione di crisi idrica che lo scorso anno aveva messo in ginocchio agricoltura e cittadini. La diga di Santa Rosalia, nel ragusano, è ormai prossima alla piena capacità, e l’intero sistema delle 30 dighe pubbliche siciliane ha accumulato oltre 160 milioni di metri cubi d’acqua, sollevando però nuove sfide legate alla gestione di un surplus idrico e al rischio di esondazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 2025 si conferma come uno degli anni più complessi per il clima in Italia, con un aumento significativo di eventi estremi come piogge intense, esondazioni e periodi di siccità.

Maltempo in Sicilia, danni nel Catanese e nel Messinese

