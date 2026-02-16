Siccità finita in Sicilia | dighe quasi piene ora sfida gestione surplus e rischio esondazioni
Le abbondanti piogge di questa settimana hanno riempito le dighe in Sicilia, interrompendo mesi di siccità. Ora, gli operai devono controllare i livelli dell’acqua per evitare esondazioni e gestire il surplus. La situazione cambia rapidamente e richiede decisioni immediate da parte delle autorità.
Sicilia, dalla siccità all’allerta: le dighe si riempiono e riaccende il dibattito sulla gestione dell’acqua. Dopo mesi di allarmi e restrizioni, la Sicilia respira: le intense piogge di gennaio e febbraio hanno quasi colmato le dighe dell’Isola, invertendo una situazione di crisi idrica che lo scorso anno aveva messo in ginocchio agricoltura e cittadini. La diga di Santa Rosalia, nel ragusano, è ormai prossima alla piena capacità, e l’intero sistema delle 30 dighe pubbliche siciliane ha accumulato oltre 160 milioni di metri cubi d’acqua, sollevando però nuove sfide legate alla gestione di un surplus idrico e al rischio di esondazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
L’Italia stretta dagli eventi estremi, tra piogge, esondazioni e siccità. Quasi raddoppiati i casi legati a temperature record
Il 2025 si conferma come uno degli anni più complessi per il clima in Italia, con un aumento significativo di eventi estremi come piogge intense, esondazioni e periodi di siccità.
Siccità, benedetta pioggia: le dighe in Puglia sono meno vuote. «Ma l?emergenza resta»
Maltempo in Sicilia, danni nel Catanese e nel Messinese
Siccità in Sicilia, agricoltori costretti a lasciare i campi: l’acqua si perde prima di arrivareOpere mai completate, mai finite per vincoli ambientali, problemi tecnici e lotte intestine. Almeno 45 le dighe, alcune mai portate a termine, altre in attesa di adeguamenti. Chi paga lo scotto di ... greenme.it
Gennaio 2026 da record in Sicilia con piogge fino al 650 % in piùNiente siccità grazie a piogge eccezionali, soprattutto nel Catanese da Tempostretto.it ... msn.com
Gennaio da record in Sicilia: fino al +650% di pioggia. La siccità è finita, la crisi idrica no. Gennaio entra negli archivi meteo come uno dei mesi più piovosi degli ultimi decenni in Sicilia. Ad est dell’Etna si sono registrati accumuli fino al +650% rispetto alla - facebook.com facebook