Si spara per sbaglio nel bagno di un bar | condannato a oltre 3 anni

Un uomo ha sparato accidentalmente nel bagno di un bar, causando una serie di problemi legali. La scena si è verificata quando, per motivi ancora da chiarire, ha premuto il grilletto senza volerlo. La polizia ha ricostruito l’incidente e ha stabilito che si trattava di un incidente, ma il giudice ha comunque deciso una condanna di oltre tre anni di carcere.

Un colpo di pistola esploso per errore nel bagno di un bar ha dato origine a un'inchiesta che si è chiusa, dopo poco più di un anno, con una condanna definitiva. Calogero Turco, 40 anni, di Canicattì, ha patteggiato tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione per detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione. La Cassazione, accogliendo in parte il ricorso del suo legale Calogero Meli, ha però annullato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici disposta dal gip. L'episodio risale al 23 gennaio dell'anno scorso. Secondo la ricostruzione, Turco si trovava nel bagno di un locale del centro quando avrebbe accidentalmente esploso un colpo, ferendosi a una mano.