Si salva solo Parigini affonda la difesa

La Sambenedettese affronta un momento difficile, con la difesa che subisce troppi gol e rischia di compromettere tutta la stagione. Solo Parigini riesce a distinguersi, mostrando determinazione e creando qualche occasione per la squadra. La retroguardia, invece, fatica a contenere gli attacchi avversari, portando a un risultato negativo che pesa sulla classifica. La squadra cerca di reagire, ma le difficoltà sono evidenti in campo.

Sambenedettese, la crisi affonda la squadra: Parigini l'unico a brillare in una difesa in sofferenza. La Sambenedettese incassa una sconfitta pesante contro il Torres (2-1) nella partita del 15 febbraio 2026, disputata al "Riviera". Un risultato che complica ulteriormente la situazione in classifica e mette a dura prova la tenuta nervosa della squadra, con la difesa che si conferma il tallone d'Achille di un progetto che fatica a decollare. L'unico elemento positivo è rappresentato dalla prestazione di Parigini, autore di una partita convincente nonostante il contesto avverso. Un match deciso dagli errori difensivi.