Si può parlare di calcio dopo la simulazione di Bastoni?

Giorgio Chiellini commenta che non si può più parlare di calcio dopo l’episodio di Bastoni. La sua affermazione deriva dalla decisione arbitrale che ha influenzato il risultato della partita. Bastoni ha simulato un fallo e l’arbitro ha fischiato il penalty, provocando polemiche tra i tifosi. Nel frattempo, Kalulu era stato già ammonito due volte, entrambe ingiuste, ma la seconda ha portato al rosso.

«Di calcio oggi c’è davvero poco da parlare», ha detto Giorgio Chiellini. «È inaccettabile». Kalulu era stato ammonito due volte, entrambe ingiustamente ma in particolare la seconda, decisiva per il rosso. Bastoni arriva per primo su un pallone a metà strada, Kalulu lo tocca appena con una mano, gliela posa su un braccio, i piedi e le gambe non si avvicinano nemmeno a quelli di Bastoni che però si irrigidisce, si trascina a terra come se colpito duro, con la faccia che si contorce dal dolore. Federico La Penna, l’arbitro, cade nell’inganno e non si prende neanche un secondo per pensarci, fischia fallo e tira subito fuori il secondo giallo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

