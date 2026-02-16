Si può parlare di calcio dopo la simulazione di Bastoni?
Giorgio Chiellini commenta che non si può più parlare di calcio dopo l’episodio di Bastoni. La sua affermazione deriva dalla decisione arbitrale che ha influenzato il risultato della partita. Bastoni ha simulato un fallo e l’arbitro ha fischiato il penalty, provocando polemiche tra i tifosi. Nel frattempo, Kalulu era stato già ammonito due volte, entrambe ingiuste, ma la seconda ha portato al rosso.
«Di calcio oggi c’è davvero poco da parlare», ha detto Giorgio Chiellini. «È inaccettabile». Kalulu era stato ammonito due volte, entrambe ingiustamente ma in particolare la seconda, decisiva per il rosso. Bastoni arriva per primo su un pallone a metà strada, Kalulu lo tocca appena con una mano, gliela posa su un braccio, i piedi e le gambe non si avvicinano nemmeno a quelli di Bastoni che però si irrigidisce, si trascina a terra come se colpito duro, con la faccia che si contorce dal dolore. Federico La Penna, l’arbitro, cade nell’inganno e non si prende neanche un secondo per pensarci, fischia fallo e tira subito fuori il secondo giallo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Bastoni ancora peggio, dopo la simulazione e l’esultanza cosa si è scoperto: incredibile
Durante la partita, Bastoni ha simulato un fallo e festeggiato come se avesse segnato, ma poi si è scoperto che aveva ingannato.
Juventus, Bastoni non può essere sanzionato per la simulazione
Bastoni non subirà sanzioni perché, nonostante la simulazione durante l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu, il collegio arbitrale ha deciso di non punirlo.
Arbitri, Simulazioni e metro a targhe alterne - LA SCONFITTA DEL CALCIO ITALIANO
Chiellini: Oggi non si può parlare di calcio, è inaccettabile quello che è successo stasera. Rocchi non era neanche allo stadioChiellini: Si lamentano tutti da inizio anno e non si fa niente. Abbiamo offerto ancora una volta questo spettacolo al resto del mondo ... ilnapolista.it
3/ se vogliamo parlare sul serio l’errore di campo ci sta tutto (a velocità normale e non alla moviola) e l’esultanza di Bastoni, certo sgradevole, e’ adrenalina pura. Come diceva Churchill gli italiani vanno alle partite di calcio come fossero una guerra e in guerra x.com
Quello che ha fatto Bastoni ieri è antisportivo, e su questo non c'è nessun dubbio, e andrebbe sanzionato secondo me. Ma proprio Chiellini non può parlare di sportività Che ha fatto proprio macelli... - facebook.com facebook