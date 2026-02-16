Sì No… referendum o reality show?

Il nome di Meloni compare tra le strade bagnate di pioggia, dove cammina con passo deciso tra i guai e le pozzanghere, mentre Schlein, con la voce rotta dalla rabbia sui social, si scaglia contro il referendum. La tensione aumenta, e sui social si moltiplicano commenti infuocati, come se il No fosse l’ultima fetta di torta disponibile.

Meloni cammina elegante tra guai e pozzanghere, Schlein borbotta, con la voce rotta dalla collera social, come se il No fosse l’ultimo biscotto rimasto. E noi? Noi siamo spettatori-costretti-arbitri, chiamati a votare su norme tecniche come fossero finali di Champions League. Separazione delle carriere, sorteggio dei magistrati, organi disciplinari: l’ultima puntata di un reality senza opzione “salta pubblicità”, dove la voce narrante ti ricorda che l’esito cambierà la vita politica di qualcuno. ma non la tua. Il paradosso è che ci fanno scegliere tra SÌ e NO come se fossimo arbitri imparziali, mentre i veri giocatori litigano, si alleano, tradiscono.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

22 e 23 marzo referendum sulla giustizia #shorts

