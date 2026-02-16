Si getta sotto il treno come la figlia muore a 51 anni

A Borgomanero, un uomo di 51 anni si è tolto la vita gettandosi sotto un treno, ripetendo così il gesto che aveva compiuto anche la figlia pochi anni fa. La sua decisione è stata probabilmente influenzata dal dolore per la perdita della figlia, avvenuta alcuni mesi fa. Il treno ha travolto la vittima mentre attraversava i binari, lasciando la comunità senza parole.

Tragedia a Borgomanero: un uomo si toglie la vita, riecheggiando il dolore della perdita della figlia. Paolo Lorenzini, 51 anni, è morto travolto da un treno lungo la linea Novara-Domodossola domenica 15 febbraio 2026. L'accaduto, avvenuto nei pressi di Borgomanero, riapre una ferita profonda nella comunità, quasi due anni dopo il suicidio della figlia Claudia, avvenuto nel marzo 2024. Le autorità indagano per ricostruire la dinamica e comprendere le motivazioni del gesto. Un gesto disperato sulla linea ferroviaria. La tragedia si è consumata intorno alle ore 13:00, in un tratto di binario a circa cento metri dal passaggio a livello sulla strada provinciale 156, tra Borgomanero e Cressa. Paolo Lorenzini non ha retto al dolore, gestiva un impianto di rifornimento carburante a Borgomanero, lascia la moglie e un altro figlio.