Si attiva l' allarme anti-stalking in discoteca ventenne inseguiva una ragazza al mare | arrestato
Una giovane di 20 anni è stata arrestata dopo aver inseguito una ragazza al mare, un gesto che ha fatto scattare l’allarme anti-stalking nella discoteca. La notte tra sabato e domenica, alle 3.30, gli agenti sono intervenuti quando il ragazzo ha iniziato a seguire ripetutamente la vittima lungo la battigia, creando tensione tra i presenti.
L’attivazione dell’allarme anti-stalking è arrivato nel cuore della notte, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica L’attivazione dell’allarme anti-stalking è arrivato nel cuore della notte, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica. Si tratta di un sistema di sicurezza, che si è attivato avvisando i Carabinieri di Forlì, che a loro volta hanno allertato i colleghi di Cervia, informandoli che il dispositivo anti-stalking in dotazione ad una ragazza di appena vent'anni, residente nel forlivese, aveva segnalato la presenza del suo presunto persecutore all’interno di una discoteca di Cervia, dove la giovane stava trascorrendo la serata.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Si attiva l'allarme automatico anti-stalking, arrestato in discoteca un ventenne ossessionato da una coetanea
Un giovane di 20 anni è stato arrestato in una discoteca dopo che l’allarme anti-stalking si è attivato, segnalando una situazione di ossessione nei confronti di una ragazza.
Si avvicina troppo alla ex e suona l'allarme anti-stalking: 46enne arrestato
La Polizia di Genova ha arrestato un uomo di 46 anni, originario della Romania, per aver violato il divieto di avvicinarsi alla sua ex.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Violenza al pronto soccorso? Ora medici e infermieri potranno attivare l'allarme con un telecomando al collo; Diritti senza allarme: il GDPR e la difficoltà di percepire il danno che non si vede; Panico sull’autobus: attiva l’allarme e aggredisce i controllori per evitare la multa; Castellina Scalo: ladri entrano mentre c’è la figlia, lei attiva l’allarme e li mette in fuga.
Scatta l’allarme per un incendio nel centro commerciale: evacuati i clienti, ma nessun rogoPompieri e personale del 118 sono giunti sul posto, ma l'emergenza era già rientrata. L'ipotesi è che ci sia stato un piccolo problema o un principio di incendio risolto in pochi minuti prima dell'arr ... milanotoday.it
Valanga in quota, si temono persone coinvolte: attivati i soccorsiTRENTO. Ancora una valanga in Trentino. L'allarme è scattato attorno alle 10.40 in Val Lasties, a Canazei. Al momento sono poche le informazioni fornite. Si temono persone coinvolte. Immediatamente è ... ildolomiti.it
Europa Verde lancia l'allarme sul fatto che, nonostante la lieve flessione del costo medio, un’analisi approfondita dei dati Uil e di Cittadinanza Attiva rivela una realtà preoccupante - facebook.com facebook
Allarme #maltempo: #Malta attiva la procedura d’emergenza per i danni agricoli causati dal ciclone #Harry x.com