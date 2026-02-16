Short track oggi Olimpiadi 2026 | orari 16 febbraio tv programma streaming
Oggi lo short track si accende al Forum di Assago, dove si svolge la quarta sessione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione porta in pista atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi per le medaglie. Gli appassionati possono seguire gli eventi in diretta televisiva e in streaming, con orari e programmi già annunciati per questa mattina.
Si preannuncia una mattinata ad alta tensione sul ghiaccio del Forum di Assago nella quarta sessione dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, si disputeranno le fasi finali dei 1000 metri donne e le batterie dei 500 metri uomini, oltre alle fondamentali semifinali della staffetta maschile. Italia che può contare su due outsider di lusso nei 1000 metri come Arianna Fontana ed Elisa Confortola, entrambe in grado di puntare alla finale, mentre Chiara Betti dovrà superarsi per superare un altro turno (dopo le batterie di due giorni fa) e avanzare in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
