Short track oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari lunedì 16 febbraio programma streaming

Oggi lo short track sarà protagonista in TV, con le Olimpiadi 2026: ecco orari e programma di lunedì 16 febbraio. La gara si svolge al Forum di Assago, dove atleti da tutto il mondo si sfidano per regalare emozioni agli appassionati. La competizione si preannuncia ricca di passione e sorprese.

Si preannuncia una mattinata ad alta tensione sul ghiaccio del Forum di Assago nella quarta sessione dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, si disputeranno le fasi finali dei 1000 metri donne e le batterie dei 500 metri uomini, oltre alle fondamentali semifinali della staffetta maschile. Italia che può contare su due outsider di lusso nei 1000 metri come Arianna Fontana ed Elisa Confortola, entrambe in grado di puntare alla finale, mentre Chiara Betti dovrà superarsi per superare un altro turno (dopo le batterie di due giorni fa) e avanzare in semifinale.