Short track Fontana fuori dal podio | La cinese mi ha sportellato
Arianna Fontana si è scontrata con una rivale cinese durante la finale dei 1000 metri a Milano Cortina, causando il suo piazzamento fuori dal podio. La campionessa italiana ha denunciato di essere stata spinta con forza, perdendo così l’opportunità di aggiungere un’altra medaglia alle sue oltre venti vittorie olimpiche. La corsa si è conclusa con un quarto posto, lasciando l’atleta del team italiano delusa e senza record.
Brutta giornata per Arianna Fontana, che vede sfumate il sogno del record assoluto di medaglie olimpiche conquistate in Italia, essendo arrivata solo quarta ne 1000 metri femminili di short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. La 35enne valtellinese, che ha chiuso la gara con 1'28"745, non è riuscita a superare il numero di medaglie che detiene in coppia con il grande schermidore Edoardo Mangiarotti. L'appuntamento però è solo rinviato dato che Fontana ha ancora altre due chance di conquistare una medaglia: prima nella staffetta 3mila metri femminile e poi nei 1.500m. Ma l'amarezza per Arianna non è solo per la medaglia sfumata ma per quello che è avvenuto in gara, dove la campionessa ritiene di aver subito una vera e propria scorrettezza da parte di una rivale.
Short track: Fontana quarta nei 1000 dopo un contatto | Lei: «Sono molto arrabbiata, la cinese mi ha sportellato alla grande»
A Torino, durante una gara di short track, la campionessa Fontana si è classificata quarta nei 1000 metri dopo essere stata coinvolta in un contatto con un’atleta cinese.
“La cinese mi ha sportellato alla grande, non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio”: la rabbia di Arianna Fontana
Arianna Fontana si sfoga dopo una finale, accusando una concorrente cinese di averla spinta con forza e di averle impedito di lottare per il podio.
