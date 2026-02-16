Short Track | Arianna Fontana fuori dal podio oro per Xandra Velzeboer

Arianna Fontana ha perso il podio nei short track a causa di una gara difficile, mentre Xandra Velzeboer ha vinto l’oro sui 1.000 metri. La giovane atleta olandese ha dimostrato tutta la sua forza, chiudendo davanti a tutti con un tempo di poco superiore ai 1’30”. La vittoria permette all’Olanda di aggiungere un secondo oro alle sue medaglie a questi Giochi.

L'oro che entra nella storia parla olandese: Xandra Velzeboer conquista i 1.000 metri e firma il secondo oro ai Giochi, dopo quello già vinto nei 500 metri. Una doppietta che la proietta tra le icone assolute di questa Olimpiade e la consacra definitivamente tra le regine dello short track mondiale. Per l'Italia resta invece l'amaro in bocca: Arianna Fontana chiude quarta, ai piedi del podio. Una finale combattutissima, decisa in pochi metri e in un contatto che ha spezzato le ambizioni azzurre proprio nel momento cruciale. Fontana era partita forte, seconda nelle prime fasi di gara, ben piazzata e pronta a giocarsi le medaglie.