Nel 2025, a Forlì, il successo delle consegne di cibo per gatti è stato causato dall’aumento delle vendite online, che ha portato a un boom di acquisti domestici. I residenti ordinano sempre più spesso cibo umido e snack per i loro felini, approfittando delle offerte su Amazon e altri negozi digitali. Questa tendenza si riflette anche nella crescita delle consegne rapide, che arrivano a domicilio in pochi giorni.
Shopping Online in Crescita: Forlì Premia Cibo per Gatti, Caffè e Penne Rigate nel 2025. Il 2025 ha visto un’accelerazione dello shopping online in Italia, con consegne record per Amazon.it – oltre 230 milioni di prodotti consegnati in 24 ore a livello nazionale. A Forlì, questa tendenza si è tradotta in una particolare preferenza per acquisti rapidi e mirati: cibo umido per gatti, capsule di caffè compatibili e penne rigate sono i prodotti più richiesti dai consumatori locali. La Nuova Urgenza del Quotidiano: Un Cambiamento nelle Abitudini. L’impennata degli acquisti online a Forlì riflette un cambiamento più ampio nelle abitudini dei consumatori italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nel 2025, le consegne rapide di Amazon a Forlì hanno visto crescere la richiesta di cibo per gatti, caffè e penne rigate, innescando un boom nelle consegne online.
