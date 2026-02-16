Shiseido | Supereremo la crisi e riavremo utili operativi

Shiseido ha annunciato che supererà la crisi del 2025, causata da una forte diminuzione delle vendite, grazie a nuove strategie di marketing e all’introduzione di prodotti innovativi. La società prevede di recuperare gli utili operativi entro la fine dell’anno, puntando su mercati emergenti e campagne pubblicitarie mirate. La notizia arriva mentre il marchio investe in campagne pubblicitarie digitali per rafforzare la propria presenza internazionale.

Dopo la crisi, che ha visto Shiseido protagonista nel 2025, il brand di skincare di alta qualità ha affermato che per quest'anno è prevista una ripresa, soprattutto per quanto riguarda l'utile operativo. dopo aver registrato la sua prima perdita in decenni nel 2025, a causa della svalutazione del marchio Drunk Elephant. Shiseido prevede una ripresa delle vendite per il 2026. Infatti, come dichiarato dal gruppo giapponese, si prevede un utile operativo di 59 miliardi di yen (circa 347,06 milioni di euro). Questo per l'anno fiscale 2026, che terminerà a dicembre. Previste poi vendite del 2,1%, che dovrebbero raggiungere i 990 miliardi di yen (circa 5,82 miliardi di euro).