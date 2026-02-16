Shelton Campione a Dallas | Talento Usa Vince Battaglia con Fritz Una Stella Nasce nel Tennis Mondiale

Ben Shelton, 21 anni, ha vinto il torneo di Dallas il 16 febbraio 2026, battendo in una finale emozionante Taylor Fritz con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. La sua vittoria segna l’ingresso di una nuova stella nel panorama del tennis statunitense, attirando l’attenzione degli appassionati. Shelton ha dimostrato grande determinazione nel recuperare da un set perso e ha concluso il match con un colpo vincente al terzo set.

Ben Shelton Campione a Dallas: Una Stella Nascente Illumina il Tennis Americano. Dallas, Texas – Ben Shelton, 21 anni, ha conquistato il titolo del torneo di Dallas il 16 febbraio 2026, superando in una finale al cardiopalma Taylor Fritz con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. La vittoria consolida l'ascesa del giovane statunitense, già protagonista di ottime performance nel circuito ATP, e proietta il suo nome tra i talenti emergenti del tennis mondiale. Una Finale Ricca di Colpi di Scena e Resilienza. La finale contro Fritz è stata una vera battaglia, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e da una grande intensità emotiva.