Shelton Campione a Dallas | Talento Usa Vince Battaglia con Fritz Una Stella Nasce nel Tennis Mondiale

Ben Shelton, 21 anni, ha vinto il torneo di Dallas il 16 febbraio 2026, battendo in una finale emozionante Taylor Fritz con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. La sua vittoria segna l’ingresso di una nuova stella nel panorama del tennis statunitense, attirando l’attenzione degli appassionati. Shelton ha dimostrato grande determinazione nel recuperare da un set perso e ha concluso il match con un colpo vincente al terzo set.

Ben Shelton Campione a Dallas: Una Stella Nascente Illumina il Tennis Americano. Dallas, Texas – Ben Shelton, 21 anni, ha conquistato il titolo del torneo di Dallas il 16 febbraio 2026, superando in una finale al cardiopalma Taylor Fritz con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. La vittoria consolida l’ascesa del giovane statunitense, già protagonista di ottime performance nel circuito ATP, e proietta il suo nome tra i talenti emergenti del tennis mondiale. Una Finale Ricca di Colpi di Scena e Resilienza. La finale contro Fritz è stata una vera battaglia, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e da una grande intensità emotiva.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

ATP Dallas 2026, Ben Shelton rimonta Taylor Fritz e vince il quarto titolo in carriera

Ben Shelton ha vinto il torneo ATP di Dallas 2026 dopo aver rimontato Taylor Fritz, che era il favorito del torneo, in finale.

Dallas: Shapovalov e Shelton in semifinale, il tennis USA cerca nuovi leader e celebra due rimonte sorprendenti.

A Dallas, Denis Shapovalov e Ben Shelton si sono qualificati per le semifinali, sorprendendo tutti con le loro vittorie.

Argomenti discussi: ATP Dallas 2026, derby americano in finale. Fritz sfiderà Shelton; Ben Shelton show a Dallas: salva tre match point e trionfa; ATP Dallas 2026, derby Fritz-Shelton per il titolo: ko Cilic e Shapovalov; Ben Shelton rimonta contro Kecmanovic per raggiungere le semifinali di Dallas.

