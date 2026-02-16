Sgurgola in scena The Place

Sabato 21 febbraio alle 18:00, a Sgurgola, la compagnia teatrale “Sei personaggi in cerca d’autore” presenta lo spettacolo “The Place – esprimi un desiderio” alla Casa della Cultura di Via Caduti sul Lavoro. La rappresentazione nasce dalla voglia di coinvolgere il pubblico con una storia che invita a riflettere sui sogni e le speranze. L’evento si svolge in una cornice intima, con attori pronti a portare in scena emozioni autentiche e coinvolgenti.

Lo spettacolo propone un intreccio di storie e personaggi che mettono al centro fragilità, sogni e desideri inespressi. Il palco diventa così uno spazio simbolico in cui emozioni e vissuti personali si trasformano in racconto condiviso, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e di riflessione. L’iniziativa si svolgerà in una location con posti limitati; è pertanto richiesta la prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 349 464 7355, indicando nome, cognome e numero di partecipanti. Le modalità di conferma verranno comunicate al momento della prenotazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Da giovedì 22 gennaio, entrerà in vigore la nuova rimodulazione delle linee di trasporto pubblico nella zona Casilina e Prenestina fino a Sgurgola.

Questa mattina, a Roma, si è aperto un dibattito sulla differenza tra luoghi che sembrano vivi e quelli che, invece, sembrano invisibili.

