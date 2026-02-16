Sgarbi assolto dal caso del quadro di Manetti | le accuse erano tutte false L’inchiesta nata da punt
Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata al quadro di Rutilio Manetti, un procedimento che aveva attirato molta attenzione e aveva coinvolto anche il suo nome. Le accuse erano fondate su ipotesi infondate, e l’indagine si è conclusa con l’archiviazione, confermando che non ci sono prove a suo carico. Nel frattempo, il caso aveva generato un forte clamore sui media, creando un’ombra di sospetto che ora si dissolve. Sgarbi, che aveva sempre negato ogni coinvolgimento, può tornare a concentrarsi sulle sue attività artistiche e culturali, libero da ogni accusa.
Sgarbi Assolto: Finisce l’Incubo Giudiziario, Ma Resta l’Ombra del “Fango” Mediatico. Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio in relazione al dipinto “La cattura di San Pietro” attribuito a Rutilio Manetti. La sentenza, pronunciata dal tribunale di Reggio Emilia, pone fine a un’inchiesta giudiziaria avviata a seguito di segnalazioni giornalistiche e che aveva visto la Procura chiedere una condanna a tre anni e quattro mesi. L’intera vicenda, secondo i suoi legali, si è rivelata una campagna diffamatoria volta a danneggiare l’immagine del critico d’arte. L’Inizio dell’Indagine e il Quadro Conteso.🔗 Leggi su Ameve.eu
