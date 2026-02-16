Sfuma la medaglia per Fontana nei 1000 dello short track presa a sportellate
Arianna Fontana perde la possibilità di conquistare una medaglia nei 1000 metri di short track a causa di un contatto violento con un’altra atleta durante la finale. La gara si è conclusa con uno scontro frontale che ha rallentato la campionessa italiana, impedendole di salire sul podio. La corsa si è svolta tra accelerazioni rapide e collisioni, con Fontana che si è trovata coinvolta in uno di questi scontri.
Una Sportellata e un Sogno Rinviato: Fontana Quarta nei 1000 Metri, la Delusione a Milano Cortina. Milano Cortina, 16 febbraio 2026 – Arianna Fontana ha sfiorato la medaglia nei 1000 metri di short track ai Giochi Olimpici, chiudendo la finale al quarto posto. L’oro è andato all’olandese Xandra Velzeboer, seguito dalla canadese Courtney Sarault e dalla sudcoreana Gilli Kim. La campionessa italiana ha espresso la sua frustrazione per un contatto in gara che ha compromesso le sue possibilità di podio. Un Contatto e un’Occasione Perduta. La delusione è evidente per Fontana, che aveva puntato a qualificarsi per le finali in tutte le distanze.🔗 Leggi su Ameve.eu
Arianna Fontana ha perso la medaglia nei 1000 metri di short track a Milano Cortina, dopo una corsa molto combattuta e piena di contatti.
Arianna Fontana ha concluso al quarto posto nei 1000 metri dello short track ai Giochi di Milano-Cortina, perdendo il podio per pochi centesimi di secondo.
