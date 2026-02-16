Sfuma la medaglia per Fontana nei 1000 dello short track presa a sportellate sono arrabbiata

Arianna Fontana ha perso la medaglia nei 1000 metri di short track a Milano Cortina, dopo una corsa molto combattuta e piena di contatti. La campionessa italiana si è detta arrabbiata per le numerose sportellate che hanno compromesso la sua gara. Durante la finale, ha visto sfumare il podio proprio a causa di alcune collisioni con gli avversari, che hanno rallentato la sua corsa e rovinato le sue possibilità di medaglia.

AGI - Arianna Fontana è rimasta senza medaglia nei 1000 metri dello short track dei Giochi olimpici di Milano Cortina. L'azzurra ha concluso la finale A al quarto posto. Oro all'olandese Xandra Velzeboer (1'28"43), argento alla canadese Courtney Sarault (1'28"53), bronzo alla sudcoreana Gilli Kim (1'28"63). I 1000 metri stregati . I 1000 metri dei Giochi olimpici per Arianna Fontana restano ancora una volta 'stregati'. La fuoriclasse azzurra dello short track anche a Milano Cortina 2026 resta senza medaglia sulla distanza che a livello olimpico le ha dato pochissime soddisfazioni.