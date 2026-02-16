Sfuma la medaglia per Fontana nei 1000 dello short track presa a sportellate sono arrabbiata

Da agi.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arianna Fontana ha perso la medaglia nei 1000 metri di short track a Milano Cortina, dopo una corsa molto combattuta e piena di contatti. La campionessa italiana si è detta arrabbiata per le numerose sportellate che hanno compromesso la sua gara. Durante la finale, ha visto sfumare il podio proprio a causa di alcune collisioni con gli avversari, che hanno rallentato la sua corsa e rovinato le sue possibilità di medaglia.

AGI - Arianna Fontana è rimasta senza medaglia nei 1000 metri dello  short track  dei  Giochi olimpici di Milano Cortina. L’azzurra ha concluso la  finale A  al  quarto posto. Oro all’olandese  Xandra Velzeboer  (1’28”43), argento alla canadese  Courtney Sarault  (1’28”53), bronzo alla sudcoreana  Gilli Kim  (1’28”63). I 1000 metri stregati . I  1000 metri  dei  Giochi olimpici  per  Arianna Fontana  restano ancora una volta ‘stregati’. La fuoriclasse azzurra dello  short track  anche a  Milano Cortina 2026  resta  senza medaglia  sulla distanza che a livello olimpico le ha dato pochissime soddisfazioni. 🔗 Leggi su Agi.it

sfuma la medaglia per fontana nei 1000 dello short track presa a sportellate sono arrabbiata
© Agi.it - Sfuma la medaglia per Fontana nei 1000 dello short track, "presa a sportellate, sono arrabbiata"

Short track: Fontana quarta nei 1000 dopo un contatto | Lei: «Sono molto arrabbiata, la cinese mi ha sportellato alla grande»

A Torino, durante una gara di short track, la campionessa Fontana si è classificata quarta nei 1000 metri dopo essere stata coinvolta in un contatto con un’atleta cinese.

Olimpiadi Milano-Cortina: Arianna Fontana solo quarta nei 1000 metri dello short track

Arianna Fontana ha concluso al quarto posto nei 1000 metri dello short track ai Giochi di Milano-Cortina, perdendo il podio per pochi centesimi di secondo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Combinata a squadre, sfuma la medaglia per l'Italia. Vinatzer: Sono in lutto, ho chiesto scusa a Franzoni; Milano Cortina 2026, sfuma la medaglia per Ghiotto nei 5mila metri; Peterlini esce, medaglia sfumata anche per le donne! Shiffrin giù dal podio; Olimpiadi: sfuma il sogno della 3ª medaglia olimpica nella Sprint per Chicco Pellegrino.

sfuma la medaglia perArianna Fontana quarta nei 1000 metri: fatale il contatto con la cinese Gong Li, sfugge per un soffio il record di medaglieLa campionessa italiana chiude al quarto posto nella finale di short track a Milano-Cortina 2026. Restano altre due occasioni per la storia. ilfattoquotidiano.it

sfuma la medaglia perMilano Cortina, Fontana, quarta nei 1000 short track. Sfuma (per ora) il record personale di medaglie ai GiochiStavolta non arriva la medaglia per Arianna Fontana. Nei 1.000 metri dello short track la campionessa valtellinese finisce quarta alle ... msn.com