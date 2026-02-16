Sfonda la ringhiera auto precipita in mezzo alla Statale | sfiorata la tragedia

Oggi, lunedì 16 febbraio, un'auto è precipitata dalla strada panoramica di Fasano di Gardone Riviera, causando un forte spavento tra i passanti. La vettura ha accidentalmente sfondato la ringhiera e si è schiantata sulla Gardesana, a pochi metri da un'area pedonale affollata. La donna al volante è uscita illesa, ma l’incidente ha provocato traffico in tilt e molta preoccupazione tra i residenti.

La vettura è precipitata dalla promenade Paul Heyse su corso Garibaldi: traffico in tilt, intervento di vigili del fuoco ed elisoccorso Alla guida della Peugeot 206 c'era una donna di 62 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L'auto ha divelto la protezione metallica ed è piombata per alcuni metri su corso Garibaldi, un tratto della Statale solitamente molto trafficato. Solo per una coincidenza fortuita in quel momento non stavano transitando altri veicoli, evitando così un bilancio che avrebbe potuto essere ben più grave. Subito è stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare la conducente dall'abitacolo deformato.