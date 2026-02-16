La settimana meteorologica in Toscana dal 16 al 22 febbraio 2026 si distingue per le variazioni climatiche causate dall’alternanza tra correnti atlantiche e fasi più tranquille. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, il cielo sarà spesso coperto e il vento forte nei primi giorni, con piogge sparse che colpiranno diverse zone. Tra mercoledì e giovedì, l’umidità aumenterà e il cielo rimarrà nuvoloso, portando un clima più umido. Verso il fine settimana, il tempo si stabilizzerà e il sole tornerà a splendere, anche se le temperature nelle vallate interne scenderanno sotto lo zero

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Scenario generale: Atlantico a tratti, poi parentesi più stabile La settimana in Toscana mostra una prima fase variabile e ventosa (con rovesci sparsi), seguita da un passaggio più umido tra mercoledì e giovedì, e quindi una tendenza più stabile e soleggiata verso il weekend, con notti più fredde nelle vallate interne. Vento: attenzione al Libeccio (specie su costa e crinali). Tra oggi e martedì il Libeccio può risultare protagonista, con raffiche localmente sostenute (più esposte: costa livornesepisana, Arcipelago, crinali appenninici e zone sottovento ). 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Settimana meteo in Toscana: cosa aspettarsi (16–22 febbraio 2026)

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 si basa sui movimenti dei pianeti che influenzano le vite di tutti.

L’oroscopo e i tarocchi della prossima settimana, dal 16 al 22 febbraio 2026, arrivano con previsioni chiare e consigli pratici, elaborati da esperti che hanno analizzato le carte per aiutare a affrontare i giorni a venire.

