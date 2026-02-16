Settimana meteo in Toscana | cosa aspettarsi 16–22 febbraio 2026
La settimana meteorologica in Toscana dal 16 al 22 febbraio 2026 si distingue per le variazioni climatiche causate dall’alternanza tra correnti atlantiche e fasi più tranquille. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, il cielo sarà spesso coperto e il vento forte nei primi giorni, con piogge sparse che colpiranno diverse zone. Tra mercoledì e giovedì, l’umidità aumenterà e il cielo rimarrà nuvoloso, portando un clima più umido. Verso il fine settimana, il tempo si stabilizzerà e il sole tornerà a splendere, anche se le temperature nelle vallate interne scenderanno sotto lo zero
Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Scenario generale: Atlantico a tratti, poi parentesi più stabile La settimana in Toscana mostra una prima fase variabile e ventosa (con rovesci sparsi), seguita da un passaggio più umido tra mercoledì e giovedì, e quindi una tendenza più stabile e soleggiata verso il weekend, con notti più fredde nelle vallate interne. Vento: attenzione al Libeccio (specie su costa e crinali). Tra oggi e martedì il Libeccio può risultare protagonista, con raffiche localmente sostenute (più esposte: costa livornesepisana, Arcipelago, crinali appenninici e zone sottovento ). 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
Oroscopo della settimana dal 16 al 22 Febbraio 2026
L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 si basa sui movimenti dei pianeti che influenzano le vite di tutti.
Oroscopo Tarocchi della prossima settimana 16-22 Febbraio 2026: Previsioni e Consigli
L’oroscopo e i tarocchi della prossima settimana, dal 16 al 22 febbraio 2026, arrivano con previsioni chiare e consigli pratici, elaborati da esperti che hanno analizzato le carte per aiutare a affrontare i giorni a venire.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sembrava finita la pioggia, invece no: torna il maltempo, allerta gialla in tutta la Toscana; Inizia la settimana: il tempo di oggi sulla Toscana e la tendenza; Meteo TOSCANA Video: previsioni aggiornate; Meteo, ecco il ciclone di San Valentino che porterà ancora pioggia.
Meteo Toscana, fine settimana tra pioggia e sole: le previsioniFine settimana tra pioggia e sole in Toscana : sabato perturbato con pioggia e domenica tempo in miglioramento. Prossima settimana più variabile, secondo le previsioni del Consorzio Lamma, con piogge ... 055firenze.it
Meteo Toscana, tra pioggia e temperature miti: le previsioniAtteso un peggioramento mercoledì per il transito di una rapida perturbazione ... 055firenze.it
METEO: questa settimana nuove piogge, ma anche qualche pausa di tempo asciutto! #meteo #pioggia #febbraio2026 - facebook.com facebook