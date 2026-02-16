Serotonina e Dieta | i Cibi che Regalano il Sorriso anche a febbraio!
La serotonina, un neurotrasmettitore che influisce sul nostro umore, può essere aumentata anche con alcuni cibi, anche durante i mesi più freddi di febbraio. Per esempio, consumare cioccolato fondente o banane può aiutare a migliorare l’umore, anche quando il cielo rimane grigio e il termometro segna poche decine di gradi. Un semplice spuntino può fare la differenza in una giornata pesante.
Avete presente quelle mattine di febbraio in cui il cielo è di un grigio che sembra non finire mai, la sveglia suona e l’unica cosa che vorreste fare è nascondervi sotto il piumone fino a primavera? Non siete sole. Questo "mood" grigio ha un nome e spesso una causa chimica: la carenza di serotonina, meglio conosciuta come l’ormone del buonumore. Ma la bella notizia è che la felicità passa (anche) per la forchetta! Esiste infatti un legame strettissimo tra ciò che mettiamo nel piatto e come si sente il nostro cervello. Oggi scopriamo insieme come la dieta può diventare la nostra migliore alleata per ritrovare il sorriso. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
