Serotonina e Dieta | i Cibi che Regalano il Sorriso anche a febbraio!
La serotonina e la dieta sono collegati: alcuni alimenti possono aiutare a migliorare il buon umore anche nei giorni più grigi di febbraio. Quando il cielo è coperto e l’umore è sotto i tacchi, mangiare cibi ricchi di triptofano può fare la differenza. Per esempio, una fettina di tacchino o una manciata di noci sono scelte semplici da inserire nella giornata per sentirsi meglio. In questo periodo dell’anno, molti cercano soluzioni naturali per affrontare la tristezza che spesso colpisce in inverno.
Avete presente quelle mattine di febbraio in cui il cielo è di un grigio che sembra non finire mai, la sveglia suona e l’unica cosa che vorreste fare è nascondervi sotto il piumone fino a primavera? Non siete sole. Questo "mood" grigio ha un nome e spesso una causa chimica: la carenza di serotonina, meglio conosciuta come l’ormone del buonumore. Ma la bella notizia è che la felicità passa (anche) per la forchetta! Esiste infatti un legame strettissimo tra ciò che mettiamo nel piatto e come si sente il nostro cervello. Oggi scopriamo insieme come la dieta può diventare la nostra migliore alleata per ritrovare il sorriso. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
