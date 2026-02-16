Serie D | Barletta doma il Ferrandina 2-0 vittoria che complica i piani di Minincleri per la classifica

Il Barletta ha battuto il Ferrandina 2-0, una vittoria che mette in difficoltà la squadra di Minincleri in classifica. La partita si è giocata ieri allo Stadio Cosimo Simeone, dove i padroni di casa hanno dominato nel secondo tempo. Il gol del vantaggio è arrivato al 55’, seguito da un’altra rete al 78’, chiudendo la partita senza troppi rischi. Il risultato interrompe una serie positiva del Ferrandina e complica i loro obiettivi stagionali.

Ferrandina, la frenata in trasferta: il Barletta vince 2-0 e complica i piani della squadra di Minincleri. Il Ferrandina incassa una sconfitta esterna sul campo del Barletta, perdendo 2-0 nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D. Le reti di Da Silva e Malcore nel secondo tempo hanno deciso l'incontro, disputato domenica 15 febbraio 2026 allo stadio Santa Maria, frenando la corsa della formazione lucana. Una battuta d'arresto che impone una riflessione sulla tenuta della squadra e sulla sua capacità di reagire alle difficoltà. Primo tempo bloccato, Barletta in vantaggio nella ripresa.