Serie B la 26ª giornata | risultati e classifiche

La 26ª giornata di Serie B ha visto molte squadre confrontarsi in partite intense, a causa di una lotta serrata per i punti in classifica. I risultati di questo turno hanno cambiato gli equilibri, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie importanti in trasferta. In particolare, il match tra la capolista e una delle inseguitrici si è concluso con un risultato sorprendente, grazie a un canestro decisivo negli ultimi secondi.

La 26^ giornata del campionato di serie B maschile ha offerto molte sfide emozionanti, consolidando le posizioni in classifica e delineando i prossimi confronti. Questi risultati rappresentano l'ultimo step prima di un intenso turno di partite, che includerà incontri decisivi per le aspiranti al vertice e per le zone basse della classifica. Nel recente turno, alcune sfide si sono concluse con margini stretti, rivelando un campionato equilibrato e combattuto. La S4 Energia Vicenza ha ceduto di misura contro lo Siaz Basket Piazza Armerina, con il punteggio di 86-87, al termine di una partita molto combattuta.