Serie B Carrarese sotto accusa | contestazioni arbitrali e richieste di più trasparenza per la salvezza

La Carrarese ha accusato gli arbitri di aver compromesso la sua corsa alla salvezza in Serie B, denunciando decisioni discutibili durante le ultime gare. La squadra ha chiesto maggiore trasparenza e ha evidenziato alcune decisioni che, secondo loro, hanno penalizzato le loro possibilità di ottenere punti fondamentali. In particolare, l’ultimo incontro ha visto alcune chiamate contestate dai tifosi, alimentando le polemiche sulla gestione degli arbitri nel campionato.

Arbitri al microscopio in Serie B: la Carrarese denuncia un’emergenza decisionale. La Carrarese, squadra impegnata nella lotta per la salvezza in Serie B, ha sollevato un’acuta questione riguardante la direzione arbitrale nelle ultime partite. Il direttore sportivo del club, Iacopo Pasciuti, ha espresso pubblicamente il suo rammarico per una serie di episodi che, a suo dire, stanno influenzando negativamente il cammino della squadra in un momento cruciale del campionato. La denuncia arriva dopo l’ultima sconfitta contro il Modena, ma evidenzia una problematica che si trascina da diverse settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu Carrarese: quattordici sfide cruciali per la salvezza in Serie B. Scopri di più! La Carrarese si prepara a giocare quattordici partite decisive per evitare la retrocessione in Serie B. Carrarese-Südtirol, pareggio amaro: rigore contestato e occasione mancata per la salvezza in Serie B. La partita tra Carrarese e Südtirol si è chiusa in pareggio senza reti, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie B, Carrarese, a Modena all'intervallo sotto di un gol; Serie B Padova-Carrarese: le pagelle degli uomini di Andreoletti; Serie B, Venezia scivola al Penzo contro il Modena. Ora il Monza può fare l'aggancio; Carrarese-Südtirol finisce 0-0, quinto risultato utile per i biancorossi. Mario Perri: la Carrarese di nuovo in campo per una nuova sfida in Serie B.Perri, appartenente alla sezione Aia 1 di Roma, torna a dirigere una gara della Carrarese, il che aggiunge un ulteriore livello di interesse a un incontro già di per sé affascinante. La sua esperienza ... napolipiu.com DIRETTA/ Modena Carrarese (risultato finale 2-0): Defrel trova il raddoppio! (Serie B, 14 febbraio 2026)Diretta Modena Carrarese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Braglia per il venticinquesimo turno della Serie B stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net 14-2-2026 serie B : MODENA - carrarese. "LA MODENA ULTRAS ROMANTICA " - facebook.com facebook #MatchDay #Padova - #Carrarese 24° Giornata Serie B h 20:00 stadio Euganeo Radiocronaca e Social Match Partner: Radio Veneto24 Webcronaca: padovacalcio.it/match/padova-v… x.com