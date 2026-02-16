Serie A oggi l’assemblea di Lega | dagli arbitri al Fantacalcio

A Milano, oggi, i rappresentanti dei club di Serie A si sono riuniti per affrontare due questioni che dividono la lega: il potenziale investimento nel mercato del Fantacalcio e le continue polemiche sugli arbitraggi. La riunione si è concentrata su come sfruttare le opportunità economiche del Fantacalcio, mentre si discuteva anche delle decisioni arbitrali che alimentano le critiche e i malumori tra tifosi e società.

Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.

Lunedì si terrà un’assemblea decisiva sulla vendita del Fantacalcio, il gioco che ha preso il posto delle domeniche di calcio in Italia.

