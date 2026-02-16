Serie A oggi l’assemblea di Lega | dagli arbitri al Fantacalcio
A Milano, oggi, i rappresentanti dei club di Serie A si sono riuniti per affrontare due questioni che dividono la lega: il potenziale investimento nel mercato del Fantacalcio e le continue polemiche sugli arbitraggi. La riunione si è concentrata su come sfruttare le opportunità economiche del Fantacalcio, mentre si discuteva anche delle decisioni arbitrali che alimentano le critiche e i malumori tra tifosi e società.
Serie A: tra Fantacalcio e polemiche arbitrali, una Lega al bivio. Milano è stata oggi teatro di un’assemblea di Lega Serie A cruciale, dove i club hanno discusso di due temi apparentemente distanti, ma entrambi vitali per il futuro del calcio italiano: un possibile investimento nel redditizio business del Fantacalcio e la crescente preoccupazione per le decisioni arbitrali che stanno infiammando il dibattito sportivo. La riunione, che ha visto la partecipazione dei vertici delle società, si è conclusa senza decisioni definitive, ma ha delineato un quadro complesso di opportunità e sfide per il campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Lega Serie A, Marotta e Chiellini di nuovo faccia a faccia: gli arbitri tra i temi caldi dell’Assemblea
Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri.
La Serie A vuole il Fantacalcio: lunedì l’Assemblea decisiva per l’acquisto da 40 milioni
Lunedì si terrà un’assemblea decisiva sulla vendita del Fantacalcio, il gioco che ha preso il posto delle domeniche di calcio in Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO; Doumbia ribalta il Frosinone: il big match di Serie B va al Venezia. Il Palermo supera l'Empoli; Inter-Juventus 3-2 oggi, Serie A. La partita e classifica aggiornata; Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso.
Napoli-Roma 2-2, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Malen, gol di Spinazzola e Alisson Santos, gli highlightsIl risultato finale di Napoli-Roma è 2-2. Gli highlights, la cronaca e il tabellino del match al Maradona. Napoli-Roma di Serie A 2-2: il risultato scaturito dalla doppietta di Malen (in gol anche su ... fanpage.it
Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO ... tg24.sky.it
15/2/26. I risultati di oggi SERIE D, Legnago-Union Clodiense 2-1; S.Luigi.Adriese 1-0; Treviso capolista-Calvi Noale 2-0. ECCELLENZA, Chiampo-Porto Viro 5-1; Schio cap.-Isola Rizza 3-1. PROMOZIONE, Loreo-Cavarzere 3-2; Rovigo-Albignasego 1-1; Unio x.com
Serie A | Oggi in campo alle 18:30 Virtus Bologna - Udine. La terna arbitrale è composta da Carmelo Lo Guzzo, Giacomo Dori e Alessandro Nicolini. #werent - facebook.com facebook