Serie A Femminile la Roma impatta col Napoli | 2-2 e vetta a +3 sull’Inter

La partita tra Roma e Napoli si è conclusa con un pareggio di 2-2, fermando la corsa della capolista e riducendo il vantaggio sull’Inter a tre punti. La Roma, che voleva mantenere la vetta, ha subito il pareggio nel finale, dopo aver condotto per buona parte dell’incontro. Durante il weekend, la Lazio ha bloccato a reti bianche la Juventus, portando un risultato inatteso nel campionato femminile.

Il Napoli frena la capolista Roma, mentre la Lazio impone il pareggio a reti bianche alla Juventus nel weekend dedicato al calcio femminile. Al "Tre Fontane", il big match tra giallorosse e azzurre si chiude sul 2-2 dopo una prima frazione di gioco elettrica: al doppio vantaggio lampo firmato da Dorsin e Giugliano ha risposto la doppietta di Banusic, brava a capitalizzare le occasioni partenopee dopo un gol annullato in avvio per una carica sul portiere Baldi. La nuova geografia della classifica vede ora la Roma conservare il primato con un margine di tre lunghezze sull' Inter, mentre la Juventus resta stabile al terzo posto, mantenendo invariato il vantaggio sulla Lazio.