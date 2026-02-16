Serie A Basket Guerri Napoli travolta a Trieste | 110-84 nella 20ª giornata

La Guerri Napoli Basket ha subito una pesante sconfitta contro la Pallacanestro Trieste, con il punteggio di 110-84 nella ventesima giornata di Serie A Basket. La squadra napoletana ha iniziato male e ha pagato caro gli errori, trovandosi già in svantaggio nel primo quarto. Un particolare che ha pesato molto sulla partita è stato il calo fisico di alcuni giocatori chiave, che non sono riusciti a risollevare le sorti della squadra.

Serata da dimenticare per la Guerri Napoli Basket, battuta nettamente dalla Pallacanestro Trieste. Gara indirizzata già nel primo quarto. Rizzetta: “Chiedo scusa a nome di tutti”. Magro: “Dobbiamo reagire”. Passo falso pesante per la Guerri Napoli Basket, superata in trasferta dalla Pallacanestro Trieste con il punteggio di 110-84 nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. Una sfida compromessa fin dalle prime battute, con i padroni di casa capaci di scavare un solco già nel primo periodo grazie a percentuali altissime al tiro. Gli azzurri hanno dovuto fare a meno di Caruso, ancora fermo per i postumi della distorsione alla caviglia sinistra rimediata in allenamento prima della gara contro la Reyer Venezia. 🔗 Leggi su 2anews.it

