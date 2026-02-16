Serie A | 40 milioni per il controllo del Fantacalcio e un legame più forte con i tifosi digitali

La Serie A Acquista il Fantacalcio: 40 Milioni di Euro per Conquistare la Community Digitale. La Lega Serie A ha ufficializzato l’acquisizione del 51% di Quadronica, la società leader nel settore del Fantacalcio, per un investimento di circa 40 milioni di euro. L’operazione, decisa durante l’assemblea di Lega presieduta da Ezio Maria Simonelli, segna una svolta strategica per il campionato italiano, che punta a diversificare le proprie fonti di ricavo e a rafforzare il legame con i tifosi attraverso il controllo diretto di un asset chiave nel mondo del calcio digitale. Un Cambio di Paradigma: Dalla Collaborazione all’Integrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

