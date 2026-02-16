Serenissima Ristorazione | Report Sostenibilità e Csrd un Modello per la Filiera e l’Impatto Ambientale

Serenissima Ristorazione ha pubblicato il suo primo Report di Sostenibilità, dopo aver deciso di aderire alla Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd). La scelta nasce dalla volontà di rendere trasparente l'impatto ambientale delle sue attività e di mostrare un impegno concreto nel miglioramento sostenibile. Il documento evidenzia iniziative pratiche, come la riduzione degli sprechi e l'uso di forniture ecocompatibili, che coinvolgono direttamente i fornitori della filiera.

Serenissima Ristorazione: La Sostenibilità al Centro del Bilancio, Un Modello per il Settore. Gruppo Serenissima Ristorazione ha presentato il suo primo Report di Sostenibilità, redatto in conformità alla Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd). L’azienda, leader nella ristorazione collettiva con un fatturato di oltre 650 milioni di euro nel 2025 e più di 11.000 dipendenti, anticipa gli obblighi normativi europei, misurando l’impatto ambientale e sociale delle proprie attività e integrando questi dati nella propria rendicontazione finanziaria. L’iniziativa coinvolge tutte le 14 società controllate, incluse quelle in Spagna e Polonia.🔗 Leggi su Ameve.eu

