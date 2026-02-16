Sequestrato il Mausoleo Terremoto 1908 a Palmi per lavori non autorizzati

A Palmi, i lavori non autorizzati hanno portato al sequestro del Mausoleo Terremoto 1908, una struttura storica situata nel cimitero comunale. La polizia ha scoperto che le opere non approvate avevano provocato danni evidenti alle pareti e alle decorazioni originali dell'edificio. Gli operai avevano iniziato le modifiche senza ottenere i permessi necessari, mettendo a rischio la stabilità del monumento.

Nell'area sita all'interno del cimitero comunale e tutelata come sito di interesse storico, la polizia locale ha evidenziato attività di cantiere abusive che hanno provocato danni alla struttura Lavori edilizi non autorizzati hanno causato danni alla struttura di pregio storico definita Mausoleo Terremoto 1908 e sita all'interno del cimitero comunale di Palmi. Per questo la polizia locale di Palmi ha proceduto al sequestro giudiziario dell'area di circa 25 metri quadri, su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi diretta dal procuratore Emanuele Crescenti, poi convalidato dal Gip. Sequestrato il mausoleo Terremoto 1908 di Palmi per lavori abusivi(ANSA) - PALMI, 16 FEB - La Polizia locale di Palmi ha proceduto al sequestro giudiziario di un'area di circa 25 mq situata all'interno del cimitero comunale di Palmi, nota come zona del Mausoleo Ter ...